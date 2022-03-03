Москва и Киев договорились по гуманитарным коридорам

В Белоруссии завершился второй раунд переговоров между делегациями России и Украины, в ходе которого стороны договорились о формате гуманитарных коридоров для эвакуации мирного гражданского населения и возможном временном прекращении огня. Об этом рассказал журналистам глава российской делегации Владимир Мединский.

По его словам, Москве и Киеву удалось по части вопросов найти понимание на переговорах. Кроме того, он отметил, что делегации подробно обсудили гуманитарные, военные вопросы и вопрос будущего политического урегулирования, передаёт ТАСС.

В свою очередь депутат Госдумы, член российской делегации Леонид Слуцкий рассказал журналистам, что некоторые договоренности с Украиной подлежат национальной ратификации.

Между тем советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк подчеркнул, что Киев не достиг результатов на переговорах, на которые рассчитывала украинская сторона, сообщает РИА Новости.

