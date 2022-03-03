Неделя специальной военной операции на Украине

По прошествии недели с начала специальной военной операции ВС России по защите республик Донбасса, и денацификации Украины, российским войскам и частям народных милиций ДНР и ЛНР удалось достичь ряда серьезных тактических успехов. При этом, наступление войск коалиции не обходится без потерь, как в рядах военнослужащих, так и среди мирного населения Донбасса.

По последним данным, озвученные официальным представителем Минобороны РФ генералом Игорем Конашенковым, с начала операции подразделения ВС РФ потеряли в боях 498 человек, ранено — 1597. При этом генерал подчеркнул, что распространяемая многими западными и некоторыми отечественными СМИ информация о якобы неисчислимых потерях российской армии не соответствует действительности.

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Озвучил Конашенков и потери противоположной стороны. Как уже утверждалось ранее, количество убитых и раненых в подразделениях ВСУ и войсках националистических батальонов значительно превосходит потери российской армии. По данным Конашенкова, украинские вооруженные формирования потеряли с начала боевых действий более 2870 человек убитыми и около 3700 ранеными. Общее количество пленных ВСУ достигло, по официальным данным, 572 человек.

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Множится и количество уничтоженных объектов военной инфраструктуры и техники Украины. За 7 дней операции Украина потеряла 1533 военных объекта, среди которых 54 пункта управления и узла связи ВСУ, 39 ЗРК ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса», 52 РЛС. Уничтожено 47 боевых украинских самолета на земле и 13 — в воздухе. Подбито 484 танка и других боевых бронированных машин, уничтожено 63 системы залпового огня, 217 орудий полевой артиллерии и минометов, 336 единиц специальной автомобильной военной техники, 47 БПЛА.

Пополнился и список населенных пунктов, освобожденных в результате военной операции. На луганском направлении войсками ЛНР, поддерживаемыми российским огнем, установлен контроль над Красным Лиманом, Торским, Кременной, Варваровкой, Боровеньками.

Группировка войск ДНР сомкнула кольцо окружения вокруг Мариуполя, и взяла под контроль н.п. Приморское, Приазовское, Шевченково и Бердянское.

Войска непосредственно армии России установили контроль над населенными пунктами Попово, Новогоровка, Новомихайловка, Любимовка. Всего, как ранее сообщало Минобороны РФ, освобождено уже 40 населенных пунктов республик, включая крупный железнодорожный узел Волноваха, что дало возможность установить прямую сухопутную связь южной группировки российских войск с «материковой Россией», т.е. Ростовской областью. Подтвердились данные и о полном взятии под контроль города Херсон.

Пытаясь задержать продвижение войск российско-донбасской коалиции боевики националистических батальонов продолжают удерживать население в блокированных ВС РФ и подразделениями ДНР и ЛНР городах. В частности, препятствуют выходу мирных жителей из окруженного Мариуполя, заминировав при этом производственные цеха завода «Азовсталь», готовя взрыв предприятия вместе с рабочими в случае сдачи города украинскими подразделениями. Националистами минируются и другие объекты социальной инфраструктуры Мариуполя.

Меж тем, российские военные предоставили гуманитарный коридор для мирных жителей, желающих покинуть Мариуполь. Коридор открыт для выхода в восточном направлении, по дороге из Мариуполя в Широкино, находящееся под контролем войск коалиции.

В целях обеспечения безопасности мирных жителей Украины подобный коридор открыт и для киевлян. Желающие покинуть город гражданские лица могут выйти из него на юго-запад, в направлении Василькова. Что касается Харькова, за который идут бои, то там для мирного населения также создан коридор безопасности на юго-западе города, в направлении на Люботин.

Достаточно сложной остается обстановка на центральном участке донецкого фронта. Не смотря на очевидные успехи по обходу донбасской группировки противника с севера и юга, украинские вооруженные формирования продолжают оказывать сопротивление по фронту наступления войск России, ДНР и ЛНР, при этом подвергая безостановочным обстрелам и сам Донецк, и его пригороды, включая многострадальные Горловку и Авдеевку.

По данным ТАСС, со ссылкой на представителя ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки территорию Донецкой народной республики обстреляли 41 раз, выпущено 434 боеприпаса. В результате обстрелов повреждено 125 жилых домов, 33 объекта гражданской инфраструктуры. Четыре мирных жителя погибли, 30 — ранены. Всего же за 2 недели военной эскалации в республике погибли 25 мирных жителей ДНР.

Глава ДНР Денис Пушилин также сообщил, как передает ТАСС, что тяжелой остается гуманитарная ситуация в населенных пунктах республикия которые были освобождены из-под контроля украинских вооруженных формирований.