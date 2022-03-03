План по выводу активов РФ из фонда национального благосостояния Норвегии представят 15 марта

В замороженные российские активы в фонде национального благосостояния Норвегии входят доли в компаниях «Газпром», «Лукойл», а также ПАО «Сбербанк».

Об этом свидетельствуют опубликованные фондом данные о его активах по состоянию на конец 2021 года, отмечает Bloomberg. Осло решил вывести российские активы из фонда после начала спецоперации России на Украине.

Крупнейшим российским пакетом фонда благосостояния Норвегии на конец 2021 года выступал «Газпром» (932 миллионов долларов — это 0,86% компании). В числе других значимых российских активов фонда — 0,75% Сбербанка, 0,73% «Лукойла», 0,13% НОВАТЭКа, а также 1,19% ПАО «EN Group International». В декабре фонд также владел 3,24% акций во французской TotalEnergies SE, которая решила не уходить из России, в отличие от своих коллег, в том числе BP и Shell (TotalEnergies, владеющая 19,4% НОВАТЭКа, заявила, что не будет финансировать новые проекты в РФ — прим. ред.)

По данным за декабрь, в общей сложности фонд благосостояния Норвегии инвестировал в 51 российскую компанию. Уточняется, что план по выводу инвестиций должен быть разработан к 15 марта.

Базирующийся в Осло ФНБ Норвегии является крупнейшим в мире фондом национального благосостояния, его размер составляет 1,3 трлн долларов.

Накануне стало известно о том, что Сбербанк решил уйти с европейского рынка из-за трудностей, с которыми столкнулись его «дочки» в связи с большим оттоком денег и «угрозой безопасности сотрудников и филиалов», как сообщили в пресс-службе банка. «В связи с распоряжением ЦБ РФ Сбербанк России не сможет предоставлять ликвидность европейским дочерним банкам», — говорится в сообщении. Уточняется, что это не относится к банку в Швейцарии.

Ранее «Эксперт» писал, что введение сверхжестких антироссийских санкций привело к бурному росту мировых цен на сырьевые товары, от поставок которых из России зависит остальной мир. Исторический рекорд обновили газ и алюминий. Это неизбежно приведет к росту инфляции в США и ЕС и спаду мировой экономики.