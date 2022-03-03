Покупка валюты на бирже перестала быть выгодной

Торги на валютном рынке Московской биржи открылись укреплением российской валюты до 100 руб за доллар, но уже через несколько минут после начала торгов рубль стал уверенно падать в цене. В районе обеда четверга за доллар на бирже давали около 117 рублей, что на 10% больше, чем на закрытии рынка вчера.

С сегодняшнего дня Банк России обязал брокеров взимать комиссию в размере 30% с клиентов-физлиц, покупающих на бирже доллар, евро и фунты стерлингов. Для покупки валюты в банках ничего не меняется: банк самостоятельно устанавливает комиссию, которая входит в объявленную цену покупки и продажи валюты.

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Ранее покупка валюты на бирже была несравнимо выгоднее чем в банках. Теперь же в некоторых банках курсы на продажу валюты меньше, чем на бирже с условием 30-процентной комиссии. Сегодня банки объявляют курс продажи доллара от 125 до 150 рублей за единицу американской валюты. В мобильном приложении Сбербанка курс продажи доллара установлен в размере 133 руб, покупки — 114 руб.

Однако курсы постоянно меняются. Повлияет ли на них новая мера? Определенные опасения есть на рынке по поводу заведения в Россию валютной выручки, 80% которой экспортеры теперь обязаны продавать на бирже.

В то же время, Минфин США выпустил специальное разъяснение, согласно которому по-прежнему разрешаются платежи за продажи энергетических активов с участием российских банков, попавших под санкции.

«Платежи за энергию могут и должны продолжаться. Генеральная лицензия 8A разрешает так называемые «U-turn transactions» (транзакции с разворотом), когда платежи, связанные с энергией, обрабатываются через несанкционированные финансовые учреждения третьих стран, что позволяет продолжать транзакции», — цитирует БКС сообщение американского Минфина.

Тем временем, рост цен сырьевых ресурсов продолжается: на 3,5% до $117 за баррель подорожала нефть, на 3% взлетел палладий, на 5,4% — никель, на 3,5% — алюминий.

Можно ожидать, что как только экспортная выручка начнет поступать в Россию в полном объеме, рубль перейдет к укреплению.

Среди позитивных для рубля факторов можно отметить, что на некоторых зарубежных форекс-площадках рубль торгуется дороже, чем на Московской бирже.

Большой удар нанесен по российскому рынку акций, который пока остается закрытым. Сегодня остановлены торги депозитарными расписками на российские акции в Лондоне в связи «с событиями на Украине и в свете рыночных условий, и для упорядочения ситуации на рынках». Также появилось сообщение, что рублевые активы исключены из индекса развивающихся рынков Morgan Stanley Capital International World Index (MSCI). В качестве причины называется невозможность иностранным инвесторам торговать российскими акциями.

На основе данного индекса сформировано много инвестиционных фондов, повторяющих его динамику. Теперь управляющие такими фондами будут вынуждены распродать все российские акции и облигации, и они сделают это, как только Банк России разрешит нерезидентам продавать российские активы. Но вряд ли это произойдет в ближайшем будущем.

Некоторые эксперты ждут, что регулятор разрешит возобновить торги на фондовом рынке Московской биржи в эту рабочую субботу, когда поток новостей спадет.