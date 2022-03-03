Появились реальные сигналы к укреплению рубля

В первый час торгов курс рубля довольно быстро ушел выше отметки 115 руб. за доллар и установил новый исторический антирекорд: котировки пары доллар-рубль расчетами «сегодня» достигали 118,36.

Однако ближе к закрытию торгового дня российская валюта начала укрепляться. По итогам дня курс рубля расчетом «сегодня» снизился на 5,7%, до 112 руб. за доллар, а расчетами «завтра» вырос на символические 0,01%, до 106,01 руб.

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Кроме того, на многих зарубежных форекс-площадках рубль весь день торговался дороже, чем на «живом» рынке Московской биржи. Это говорит о том, что спрос на доллар в основном формируется насущными потребностями участников торгов, а не спекулятивной атакой и ожиданием дальнейшей девальвации.

Скорее всего, предпринятые властями меры поддержки курса рубля, самой главной из которых является обязательная продажа экспортерами 80% валютной выручки, еще не заработали в полную силу.

«Экспортная валютная выручка, видимо, все еще доходит до Москвы. Однако во многом российский экспорт стал «токсичным», о чем свидетельствует гигантская премия на нефть марки Urals по сравнению с Brent в почти $18 при стоимости самого Brent в $117, — считает аналитик ФГ “Финам” Андрей Маслов. — Несмотря на рост цен на природный газ, а также тот факт, что ЕС не сможет отказаться от российского газа в ближайшем будущем, все же именно нефть приносила наибольшее количество долларов в бюджет. Также стоит отметить, что около 70% заказов на российскую нефть испытывают трудности в связи с разрывами логистических цепочек и проблемами с оплатой».

Возможно, ситуация с платежами за российский нефтегазовый экспорт улучшится в ближайшие дни, после того как сегодня появилось разъяснение Минфина США, что при оплате поставок топливных ресурсов можно работать и с банками, попавшими под санкции.

Усилить позиции рубля должны и начавшиеся в четверг переговоры между Россией и Украиной. Вряд ли они закончатся каким-либо серьезным успехом в плане завершения военной операции, но с большой вероятностью стороны договорятся о создании гуманитарных коридоров. Это и сам факт переговоров может до некоторой степени поспособствовать укреплению рубля.

Впрочем, давать прогнозы сейчас трудно, полагает Маслов. «Дно» еще не нащупано, поскольку санкции могут становиться жестче, и рублю в такой ситуации еще будет куда падать.

Начала дешеветь нефть, которая в течение дня уходила к $120 за баррель, а к окончанию торгов в России спустилась ниже уровня вчерашнего закрытия — в район $110-111 за баррель. Пока, однако, о смене восходящего тренда по нефти говорить рано — снижение стоит рассматривать как техническую коррекцию на фиксации прибыли спекулянтами.

Поводом же для коррекции стало заявление Саудовской Аравии о намерении продолжить переговоры с Ираном и достичь взаимоприемлемого соглашения для снятия с Исламской Республики санкций. В случае успеха, до конца года Иран сможет выбрасывать на рынок примерно 1 млн баррелей нефти в день дополнительно.

Впрочем, разного рода переговоры с Ираном неоднократно становились поводом для коррекции нефти, но пока не видно, чтобы они приближались к успешному завершению.

При этом продолжают дорожать большинство других сырьевых активов: алюминий вырос в цене на 6,5%, никель — на 7%. Рост цен на сырье поддержит котировки российских акций на возобновлении торгов, но пока Банк России даже не дает намеков, когда это может произойти.