Путин рассказал о ходе спецоперации на Украине

Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами Совбеза заявил, что в ходе спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины российские военнослужащие прорвали оборону националистов в районе Волновахи, которую они укрепляли почти восемь лет.

Глава государства при этом отметил, что специальная операция идёт по плану, в строгом соответствии с графиком, а все поставленные задачи успешно решаются, передаёт РИА Новости.

«Солдаты и офицеры действуют мужественно и с полным пониманием своей правоты; они остаются в строю, несмотря на ранения», – подчеркнул Путин.

Российский лидер также указал, что националисты и иностранные наёмники на Украине прикрываются мирными жителями как живым щитом.

Кроме того, Путин заявил, что русские и украинцы – это один народ. По словам президента, от этого он никогда не откажется.

Затронул глава государства и вопрос выплат семьям погибших и раненых российских военных.

«Всем членам семей военнослужащих, погибших в операции на Украине, будут выплачены более 7 млн руб.

Путин и оперативные члены Совбеза России почтили минутой молчания память погибших при проведении специальной военной операции на Украине.

