Путин заявил, что задачи спецоперации России на Украине будут выполнены в любом случае

Глава РФ Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом Франции Эмануэлем Макроном.

В ходе этой беседы российский лидер заявил, что задачи военной операции Росси на Украине будут в любом случае выполнены, а попытки выиграть время путём затягивания переговоров приведут лишь к тому, что в нашей переговорной позиции появятся дополнительные требования к Киеву, передаёт РИА Новости.

Путин при этом не согласился со словами Макрона, который ранее назвал «ложью» то, что Россия на Украине ведёт борьбу с нацизмом, и дал аргументированные пояснения по поводу роли неонацистов в государственной политике официального Киева.

Также президент РФ напомнил своему французскому коллеге условия Москвы в переговорах с Киевом. Это в первую очередь демилитаризация и нейтральный статус Украины – чтобы с её территории никогда не исходила угроза для России.

Кроме того, Путин опроверг утверждения властей Украины о якобы ведущихся ракетных обстрелах и бомбардировках Киева и других украинских городов. По его словам, это не соответствует действительности.

«Всё это элементы антироссийской дезинформационной кампании», – подчеркнул российский лидер.

Путин при этом призвал Макрона подключиться к усилиям по обеспечению безопасной эвакуации иностранцев с территории Украины.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Как заявил президент РФ Владимир Путин, её цель — защитить жителей Донбасса, которые «подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».