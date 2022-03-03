«Роскосмос» приостановит поставки ракетных двигателей в США

Госкорпорация «Роскосмос» приняла решение о заморозке поставок ракетных двигателей в США.

Об этом сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

«В этой ситуации мы не можем дальше снабжать США нашими лучшими в мире ракетными двигателями, пусть они летают на чем-то еще, своих метлах, не знаю на чем. Но по крайней мере наши поставки мы замораживаем», — заявил глава госкорпорации Рогозин в эфире телеканала «Россия-24».

Глава «Роскосмоса» отметил, что «с учетом тех условий, в которых находится сегодня наша страна» все космические аппараты, которые в ближайшее время будут производиться в России, будут иметь двойное назначение.

Кроме того, госкорпорация ведет с правительством переговоры о том, чтобы обязать российских операторов и органы власти закупать космические услуги только у «Роскосмоса».

В условиях санкций «Роскосмос» собирается направить освободившиеся из-за остановки сотрудничества с Западом ресурсы на разработку оборонных систем, пишет «Интерфакс».

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Россия и Соединенные Штаты поддерживают каналы связи, несмотря на нынешнюю ситуацию в отношениях, заявил сегодня, 3 марта заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. «Мы, безусловно, поддерживаем каналы связи с американцами и с другими жителями Запада. Мы будем продолжать это делать», — заявил дипломат в эфире РБК. По словам замглавы МИД, Москва ожидает, что «в конце концов, понимание неизбежности преодоления нынешнего кризиса, если не хаоса» в международных отношениях придет в главные столицы Запада, и «они будут более ответственно подходить к тому, что происходит вокруг них».