Роспатент открыл свою экспозицию на «Экспо-2022» в Дубае

3 марта на всемирной выставке «Экспо-2022» в российском павильоне открылась экспозиция Роспатента. В точном следовании девизу выставки «Объединяем умы и создаем будущее» руководство и специалисты ведомства демонстрируют достижения российских изобретателей, в том числе их подрывные инновации в области биотехнологий, судостроения и энергетики. Одна из задач экспозиции — продемонстрировать возможности Роспатента, Евразийской патентной организации, а также Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов в области защиты прав инноваторов, продемонстрировать экспертизу в поиске стратегически важных для России проектов. Представляя достижения российской научной и технической мысли, организаторы экспозиции рассчитывают в числе прочего привлечь внимание к нашим проектам со стороны восточных инвесторов.

По словам Рамазана Абдулатипова, постпреда РФ в Организации исламского сотрудничества, экспозиция Роспатента очень интересна специалистам и финансистам исламского мира и способствует укреплению исламского вектора во внешней политике страны.

Всемирная выставка «Экспо-2022» проходит в Дубае с 1 октября 2021 г. и продлится до 31 марта. По словам организаторов российского павильона, за 5 месяцев его временные и постоянные экспозиции посетили более полутора миллионов человек со всего мира.