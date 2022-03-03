Россия и США продолжают поддерживать коммуникации, заявили в МИД РФ

Россия и Соединенные Штаты поддерживают каналы связи, несмотря на нынешнюю ситуацию в отношениях, заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

«Тем не менее мы, безусловно, поддерживаем каналы связи с американцами и с другими жителями Запада. Мы будем продолжать это делать», - заявил дипломат в эфире РБК.

По словам замглавы МИД, Россия ожидает, что «в конце концов, понимание неизбежности преодоления нынешнего кризиса, если не хаоса» в международных отношениях придет в главные столицы Запада, и «они будут более ответственно подходить к тому, что происходит вокруг них».

Ранее также сообщалось, что МИД заявил, что мировая экономика пострадает от западных санкций против России.

