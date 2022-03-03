Россиянам могут предоставить кредитные каникулы

Внесенный в Госдуму законопроект о защите граждан России от недружественных действий некоторых стран и международных организаций предусматривает кредитные каникулы для россиян до 30 сентября текущего года. Текст соответствующего документа и пояснительная записка к нему опубликованы в электронной базе данных Госдумы.

"Законопроектом устанавливаются периоды, в течение которых не подлежит применению ограничение на размер полной стоимости потребительского кредита в процентах годовых на момент заключения договора потребительского кредита (займа), а также период действия механизма "кредитных каникул" до 30 сентября 2022 года с возможностью продления указанного срока Правительством России", - говорится в пояснительной записке.

Уточняется, что указанный срок до 30 сентября 2022 года может быть продлен в случае, если в этом возникнет необходимость. При принятии данного решения будет принято дополнительное постановление правительства.

Подчеркивается, что проект данного закона призван определить механизмы поддержки не только граждан РФ, но и отдельных секторов экономики, в том числе упрощение лицензирования и разрешительных процедур, которые были установлены российскими законами в области закупки товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, а также в сфере страховой деятельности в России.