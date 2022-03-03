Смартфоны и автомобили из Южной Кореи исключены из ограничений США на экспорт в РФ

Южнокорейские мобильные телефоны, автомобили и другие потребительские товары не подпадают под экспортные ограничения США, введенные в отношении России из-за ситуации на Украине. Об этом сообщает информационное агентство Ренхап, ссылаясь на заявление Министерства торговли Южной Кореи.

Ведомство уточняет, что в ходе рабочей встречи между Сеулом и Вашингтоном 1 марта Министерство торговли США подтвердило исключение из так называемого правила прямых иностранных товаров (FDPR) смартфонов, автомобилей, стиральных машин и других потребительских товаров. Исключение делается для продукции компаний, не связанных с военным сектором.

Отмечается, что южнокорейские компании также могут получить разрешение на планируемую поставку на свои заводы в России, их заявки будут рассматриваться индивидуально.

На прошлой неделе Вашингтон объявил об ограничениях на экспорт технологий в Россию в соответствии с FDPR. Теперь компаниям из третьих стран необходимо получить специальную лицензию в США, чтобы поставлять в Россию продукцию, использующую американские технологии. Это правило распространяется на 57 товаров в семи категориях, включая полупроводники, компьютеры, лазеры, средства связи, навигацию и авионику. Южнокорейское руководство опасалось, что ограничения затронут крупных местных экспортеров, которые широко используют разработанные американцами технологии и программное обеспечение.

