США услышали Россию

Пока рано подводить итоги проведения Вооруженными силами России военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, но одно ясно: своими действиями Москва заставила себя уважать и вынудила Вашингтон прислушаться к ее требованиям и предложениям. Официальный представитель Пентагона Джон Кирби объявил о переносе запланированного заранее на предстоящие выходные испытательного пуска межконтинентальной баллистической ракеты (МКБР) Minuteman III и объяснил это желанием США избежать дальнейшей эскалации напряженности между Америкой и Россией и показать, что они не повышают готовность ядерных сил.

МКБР Minuteman III входит в арсенал стратегических сил сдерживания США и находится под контролем Главного командования в составе ВВС США (AFGSC).

«Мы хотим продемонстрировать, что не желаем предпринимать какие-либо действия, которые могут быть неправильно истолкованы (в Москве),- цитирует Zero Hedge Кирби, выступавшего на брифинге в Министерстве обороны США. - Поэтому министр обороны (Ллойд Остин) решил отложить запланированный на эту неделю запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Это решение далось нам нелегко, но мы считаем необходимым показать, что являемся ответственной ядерной державой».

Довольно неожиданное желание показать свою «ответственность» объясняется, скорее всего, жестким приказом президента Путина в минувшее воскресенье о приведении сил сдерживания России в особый режим несения боевого дежурства. Владимир Путин объяснил свое решение агрессивными заявлениями Запада.

Как указывается на сайте Минобороны РФ, стратегические силы «предназначены для сдерживания агрессии против России и ее союзников, а также разгрома агрессора (нанесения ему поражения), в том числе в войне с применением ядерного оружия». Естественно, в Вашингтоне, Лондоне и Париже не могли не обратить внимания на заявление Москвы о приведении в боевую готовность ядерной триады России.

Комментируя воскресный приказ президента Путина, Джон Кирби назвал приведение ядерных сил России в состояние боевой готовности «неприемлемым». Он подчеркнул, что «в ядерной войне невозможно победить и поэтому ее не следует начинать».