Наибольшая опасность текущих и новых санкций состоит в непосредственном влиянии на совокупный спрос и потребление.

В этих условиях экономике требуется комплекс поддерживающих мер, создание и поддержание рабочих мест, налоговые и бюджетные стимулы. Часть угроз нивелировано вновь выстроенными хозяйственными цепочками и более низкой зависимостью финансовой и производственной сферы от иностранной валюты. Кроме того, ряд отраслей, такие, как торговля, пищевое производство и строительство смогут относительно быстро адаптироваться к новым условиям.

Экономика Москвы будет более резистентна к шокам производства и потребления, так как обладает компетенциями в области стимулирования предпринимательской деятельности и повышения устойчивости потребления граждан. Очень кстати здесь могут оказаться прямые хозяйственные договорные отношения с российскими производственными предприятиями. Также нельзя исключать, что «то, что нам мешает, нам поможет», а именно жесткие санкции будут способствовать кооперативной форме предпринимательства и более интенсивным конверсионным процессам. Речь идет, что место западных партнеров могут занять российские игроки.