ЦБ три месяца не будет раскрывать актуальный размер международных резервов

Международные резервы по состоянию на 25 февраля остались на историческом максимуме в $643,2 млрд, зафиксированном 18 февраля. В ближайшие три месяца этот показатель останется неизменным, сообщили в Центробанке.

«Международные резервы по состоянию на 25 февраля составили 643,2 млрд долларов США, как и 18 февраля 2022 года. В ближайшие три месяца во всех публикациях будут использоваться эти данные», — говорится в пояснении ЦБ.

Золотовалютные резервы России образуются в результате внешнеторговой деятельности государства и представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Центробанка и правительства. Они состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота. Целевой уровень ЦБ РФ по международным резервам составляет $500 млрд.

Ранее «Эксперт» писал, что в свете жестких экономических санкций, введенных Западом после начала спецоперации на Украине, Россия столкнулась с проблемой своих резервов в Международном валютном фонде (МВФ). Члены МВФ получают так называемые специальные права заимствования, которые пропорциональны размеру экономики страны. Эти активы можно обменять на пять валют — доллары, евро, фунты стерлингов, иены и юани. Поскольку в нынешних условиях России по сути закрыт доступ к первым четырем опциям, Китай, который не присоединился к санкциям, оказался для РФ очевидным способом получения твердой валюты.

