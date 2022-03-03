ЦБ увеличил капитал перестраховочной «дочки», защищающей предприятия

Банк России более чем в четыре раза увеличил объявленный капитал своей дочерней Российской национальной перестраховочной компании (РНПК), которая обеспечивает страховую защиту предприятий, попавших под международные санкции. Это расширит возможности российских страховых компаний перестраховывать риски внутри страны, говорится в сообщении ЦБ.

«Банк России принял решение увеличить объявленный капитал дочерней перестраховочной компании АО РНПК с 71 до 300 млрд рублей. Это позволит создать дополнительные перестраховочные емкости и вести работу с новыми санкционными рисками», — пояснил регулятор.

В ЦБ ожидают, что в ближайшее время на рассмотрение Госдумы поступит законопроект об увеличении обязательной доли перестрахования в РНПК.

Ранее «Эксперт» писал, что в Госдуму внесен пакет законопроектов, содержащий комплекс социально-экономических мер поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций. В частности, в случае принятия законопроектов, правительство получит право в 2022 году ввести мораторий на плановые проверки малого и среднего бизнеса, а плановые проверки в отношении имеющих госаккредитацию организаций из сектора информационных технологий — и по 31 декабря 2024 года.