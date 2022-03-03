ЦБР сможет приостанавливать проведение операций банками на полгода

Центробанк в текущем году получит право приостанавливать на срок до шести месяцев проведение операций и сделок банками и некредитными финансовыми организациями (НФО).

Как пишет ТАСС, такой пункт содержится в законопроекте, разработанном правительством в целях защиты национальных интересов России «в связи с недружественными действиями иностранных государств и международных организаций».

«В целях обеспечения финансовой стабильности Банк России на срок не более шести месяцев вправе решением Комитета банковского надзора или Комитета финансового надзора приостанавливать (ограничивать) проведение кредитными и некредитными финансовыми организациями операций и сделок», — цитирует агентство текст законопроекта.

Помимо этого, ЦБР сможет устанавливать нормативы, ограничивающие риски, на индивидуальной основе, а также вводить прочие показатели деятельности кредитных и некредитных финансовых организаций, в том числе на индивидуальной основе.

Полномочия Банка России по остановке на срок до полугода проведения операций и сделок банками и НФО будут действовать до 31 декабря 2022 года.

Также сегодня Центробанк предписал брокерам с 3 марта взимать комиссию не менее 30% при исполнении поручений физлиц о покупке валюты (доллары, евро, фунты).

«30%-ная комиссия, которую брокеры должны брать с физических лиц при покупке валюты на бирже, просто выравнивает конкурентные условия между банками и брокерами, потому что банки имеют возможность использовать спред между курсом покупки и продажи валюты», — пояснили «Интерфаксу» в регуляторе.

Уточняется, что это предписание будет действовать до его отмены.

Ранее «Эксперт» писал о том, что Центробанк разъяснил применение президентского указа о ряде экономических мер, подписанный 28 февраля в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним государств и организаций. Материалы в формате вопросов и ответов размещены на сайте регулятора. В частности, там поясняется, что запрет на перечисление денежных средств в иностранной валюте на свои счета, открытые в банках, расположенных за пределами РФ, не распространяется на российские кредитные организации.