Цена на нефть марки Brent превысила 116 долларов за баррель впервые с 9 сентября 2013 года. Это следует из данных торговых площадок.

По состоянию на 05.48 по московскому времени фьючерсы на нефть марки Brent с поставками в мае подскочили на 1,81%, достигнув $116,63 за баррель.

Апрельские фьючерсы на нефть марки WTI выросли на 2,80% до $113,70 за баррель.

Цена эталонной нефти марки Brent 24 февраля впервые с сентября 2014 года превысила $100 за баррель. Ее цена продолжает возрастать и вчера, 2 марта, она уже превысила $113, к вечеру откатилась ниже $110. Американская WTI также становится все дороже.

После того, как Brent подскочила выше $100, аналитическое агентство Rystad Energy прогнозировало, что мировые цены на нефть могут вырасти до $130 за баррель к июню, если поставки российской нефти будут прерваны на фоне спецоперации России в Украине.

