Центробанк вновь поднял официальные курсы доллара и евро

Банк России установил на 4 марта официальный курс доллара на уровне 111,7564 рубля, курс евро — на уровне 124,0161 рубля. Это следует из информации, опубликованной на сайте ЦБ.

По сравнению с официальным курсом, определенным на 3 марта, доллар вырос в цене на 8,5 рубля, евро — на 9,5 рубля.

Резкий рост курсов доллара и евро начался 28 февраля в день повышения ключевой ставки с 9,5% до 20%. Банк России тогда поднял официальные курсы валют сразу на 10 рублей, установив на 1 марта стоимость доллара на уровне 93,5589 рублей, евро — на уровне 104,4772 рублей.

Ранее «Эксперт» писал, что торги на валютном рынке Московской биржи 3 марта открылись укреплением российской валюты до 100 рублей за доллар, но уже через несколько минут после начала торгов рубль стал уверенно падать в цене. В районе обеда четверга за доллар на бирже давали около 117 рублей, что на 10% больше, чем на закрытии рынка накануне.

С 3 марта Банк России обязал брокеров взимать комиссию в размере 30% с клиентов-физлиц, покупающих на бирже доллар, евро и фунты стерлингов. Для покупки валюты в банках ничего не меняется: банк самостоятельно устанавливает комиссию, которая входит в объявленную цену покупки и продажи валюты.

