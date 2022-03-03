Украина приостановила экспорт природного газа

Украина временно приостановила экспорт природного газа с территории страны.

Как передаёт агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу АО «Укртрансгаз» (УТГ), выступающего оператором подземных хранилищ, Минэнергетики Украины запретило участникам рынка экспортировать природный газ с таможенной территории «незалежной».

Это относится и к газу, хранящемуся в подземных газохранилищах Украины в режиме «таможенный склад». Ограничения введены по приказу Минэнерго от 3 марта в связи с проведением боевых действий на территории Украины.

Также на время специальной операции, которая продолжается сейчас на Украине, приостанавливается публикация оперативной информации о работе подземных хранилищ «голубое топливо» на официальном сайте компании.

