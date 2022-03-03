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Украина приостановила экспорт природного газа

3 марта 2022, 19:00

Украина временно приостановила экспорт природного газа с территории страны

Михаил Маркив/ТАСС
Здание предприятия "Укртрансгаз"

Украина временно приостановила экспорт природного газа с территории страны.

Как передаёт агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу АО «Укртрансгаз» (УТГ), выступающего оператором подземных хранилищ, Минэнергетики Украины запретило участникам рынка экспортировать природный газ с таможенной территории «незалежной». 

Это относится и к газу, хранящемуся в подземных газохранилищах Украины в режиме «таможенный склад». Ограничения введены по приказу Минэнерго от 3 марта в связи с проведением боевых действий на территории Украины.

Также на время специальной операции, которая продолжается сейчас на Украине, приостанавливается публикация оперативной информации о работе подземных хранилищ «голубое топливо» на официальном сайте компании. 
 