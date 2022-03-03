В Лондоне российских акций больше нет

Лондонская фондовая биржа (London Stock Exchange, LSE) остановила торги депозитарными расписками 27 российских компаний. Отмечено, что такое решение принято в связи с «событиями на Украине и в свете рыночных условий с целью поддержания порядка на рынках». Беспорядок в последние несколько дней и в самом деле имел место — многие из АДР российских компаний подешевели до совершенно бессмысленных цифр.

На LSE торговались GDR: Сбербанка, «Газпрома», «ЛУКОЙЛа», EN+, «Полюса», Fix Price, Global Ports, Globaltrans, «Группы ГМС», «Ленты», MD Medical Group, НЛМК, «НОВАТЭКа», «Магнитогорского металлургического комбината» (ММК), «Норникеля», «ФосАгро», «РусГидро», «Татнефти», «Газпромнефти», «Россетей», «Северстали», «Русагро», «Роснефти», «Сургутнефтегаза», TCS Group, VK Company и X5 Retail Group. Статья по теме: Правительство сделало подарок иностранным инвесторам. Да и не забыло своих

С конца февраля российские бумаги в Лондоне начали стремительно дешеветь. После прекращения торгов в России хаос на британской бирже только усилился: продавая российские акции там, где это еще было возможно, инвесторы пытались захеджироваться от обвала цен на недоступные им сейчас бумаги в РФ. Котировки быстро стремились к нулю.

По сравнению с началом года бумаги Сбербанка, например, к среде упали на 99,72%, «Лукойла» — на 99,2% «Газпрома» — на 93,71%, «Полюса» — на 95,58%, «Роснефти» — на 92,52%. С 2005 года российские компании привлекли $44 млрд за счет размещения акций на LSE. Но, если исходить из абсурдных котировок среды, все вместе они стоили меньше этой суммы.

Исполнительный директор LSE Group Дэвид Швиммер сообщил Financial Times, что LSE сознательно не спешила с прекращением торгов российскими бумагами, чтобы дать иностранным инвесторам возможность выйти из этих активов.

«Когда речь идет о торговле на вторичном рынке, компании или российское правительство не получают поддержки за счет этого. Это не дает им возможности привлечь капитал. Скорее наоборот, это позволяет иностранным инвесторам закрыть позиции», — пояснил он позицию биржи.

.Для российского рынка в этом, как ни странно, тоже есть плюсы: исчезают внешние ориентиры. NASDAQ и Нью-Йоркская фондовая биржа остановили торговлю российскими бумагами еще два дня назад. Если бы она за рубежом продолжилась, то для нормального открытия торгов акциями на МосБирже пришлось бы ждать момента, когда котировки серьезно вырастут. Или же открыться в рабочую субботу, каковая случится уже на этой неделе (о том, что такой вариант рассматривается, слухи на рынке ходят). Но чем меньше в мире будет мест, где торгуются российские акции, тем проще будет вести ими торги в России, не оглядываясь на другие рынки. Тем более что государство выделяет 1 трлн рублей на их поддержку.