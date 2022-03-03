В Москве перестало действовать требование по заполняемости 70% театральных залов

В Москве отменили требование о 70% заполняемости залов досуговых организаций. Решение принято в связи с улучшением эпидемической обстановки, сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

«Ограничение по заполняемости залов театров и других досуговых организаций отменено», — говорится в сообщении. Кроме того, столичные власти сняли требование по социальной дистанции и специальной рассадке при посещении объектов общепита, театров, музеев, а также концертных, развлекательных, культурных, зрелищных, просветительских и спортивных учреждений.

При этом масочный режим в общественном транспорте и для посещения общественных мест, в том числе кафе и ресторанов, сохраняется.

Ранее «Эксперт» писал о том, что в столице отменяются QR-коды, а также все снимаются ограничения на посещение объектов общепита, театров, музеев, концертных, развлекательных, культурных, зрелищных, просветительских и спортивных мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек. Также стало известно, что сегодня, 3 марта отменяется домашний режим для москвичей старше 60 лет и граждан с хроническими заболеваниями. Мера приобретает рекомендательный, а не обязательный характер.