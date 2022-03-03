В Москве с 3 марта отменяют QR-коды

С 3 марта в Москве отменены QR-коды, сообщает мэр города Сергей Собянин в своем блоге. В частности, с четверга без ограничений можно посещать объекты общественного питания, театры, музеи, а также концертные, развлекательные, культурно-развлекательные и образовательные мероприятия, а также спортивные соревнования.

«Сегодня я подписал указ, согласно которому с четверга, 3 марта 2022 года, в Москве отменяются все ограничения на посещение объектов общественного питания, театров, музеев, а также концертных, развлекательных, культурно-развлекательных, образовательных и спортивных мероприятий», - написал мэр.

Также стало известно, что сегодня, 3 марта отменяется домашний режим для москвичей старше 60 лет и граждан с хроническими заболеваниями. Мера приобретает рекомендательный, а не обязательный характер.

