В Москве возобновили работу магазины техники Apple re:Store

Магазины сети re-Store возобновили работу в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Накануне сеть закрыла представительства без объяснения причин. Ранее американская компания Apple объявила, что приостанавливает продажи в России.

Сообщается, что в магазине в торговом центре «Метрополис» в настоящее время доступен весь ассортимент смартфонов iPhone 13. К примеру, iPhone 13 pro Max продается по цене от 164 990 рублей, iPhone 13 - от 74 990 рублей, iPhone 13 mini - от 64 990 рублей. В продаже также есть более старые модели.

Ранее сообщалось, что магазины re-Store прекратили работу 2 марта. Как пояснили в торговых точках, решение закрыть магазины с продукцией Apple было временным. При этом веб-сайт розничного продавца работает в обычном режиме, однако заказ техники временно невозможен.

