В России изменили порядок использования продовольственных резервов

Правительство расширило перечень случаев использования резервов госфонда для стабилизации внутренних цен на продовольствие. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, говорится на сайте правительства.

«Согласно новым правилам, правительство сможет принимать решение о продаже сельхозпродукции из госфонда при росте цен на эту продукцию на 10% и выше по сравнению со средней ценой за аналогичные периоды трех предыдущих лет, скорректированной с учетом инфляции», — говорится в пояснении кабмина.

Речь идет о фонде, который формируется в ходе закупочных интервенций. Государство закупает продукцию у аграриев в этот фонд, когда цены на рынке низкие, а в случае их роста – продает для стабилизации ситуации. До недавнего времени государственные интервенции проводились только на рынке зерна, но в июне 2021 года было принято решение о формировании государственного интервенционного фонда на рынке сахара.

Ранее «Эксперт» писал, что в августе прошлого года правительство РФ расширило список сельхозпродукции для проведения государственных интервенций, добавив в него позицию «сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок». Ранее в госфонд были включены молоко сухое и стерилизованное, сливочное масло, а также твердый и полутвердый сыр без вкусовых наполнителей.

