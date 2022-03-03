Венедиктов заявил о ликвидации радиостанции «Эхо Москвы»

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов объявил о ее ликвидации. Такое решение, как сообщил редактор в своем Telegram-канале, принял совет директоров «Эха Москвы».

«Большинством голосов совета директоров "Эха Москвы" было принято решение о ликвидации радиоканала и сайта "Эхо Москвы», - написал он. Кроме того, ранее стало известно, что Роскомнадзор потребовал от Google удалить приложение радиостанции.

О требовании по ограничению доступа к радиостанции со стороны Генеральной прокуратуры стало известно 1 марта. В этот же день заблокировали доступ и к телеканалу «Дождь» (признанному Министерством юстиции иностранным медиа-агентом). Через некоторое время сайт «Дождя» перестал работать, а радиостанцию отключили от эфира. Позже страницы «Эха Москвы» и «Дождя» были заблокированы в «Яндексе» и соцсети «ВКонтакте».

Представитель Роскомнадзора сообщил «Ведомостям», что ведомство ограничило доступ к информационным ресурсам «Эха Москвы» и телеканала «Дождь» « за систематическое размещение информационных материалов, содержащих ложную информацию о сути специальной военной операции на территории Украины»

По данным Генпрокуратуры, материалы, размещенные данными СМИ, содержали «призывы к экстремизму, насилию в отношении граждан России, массовым нарушениям общественного порядка и общественной безопасности, а также к участию граждан Российской Федерации в массовых публичных мероприятиях с нарушением требований действующего законодательства и насильственному свержению конституционного строя

