ВС ДНР сузили кольцо окружения города Мариуполь, сообщает Минобороны РФ

Вооруженные силы Донецкой Народной Республики сузили кольцо окружения города Мариуполь. Под контроль был взят ряд населенных пунктов, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков в ходе общения с журналистами 3 марта.

«Подразделения вооруженных сил Донецкой Народной Республики сузили кольцо окружения города Мариуполя, а также взяли под контроль населенные пункты Виноградное, Сартана и Водяное», - сказал он.

Конашенков также подтвердил, что группировка войск ЛНР за истекшие сутки продвинулась на 4 км и вышла на северную окраину города Северодонецк.

«Группировка войск Луганской Народной Республики при огневой поддержке вооруженных сил Российской Федерации продолжила наступательные действия и вышла на рубеж Красный Лиман - Приволье - северная окраина Северодонецка. Продвижение составило 4 км», - сказал официальный представитель Минобороны РФ.

Вооруженные силы России, продолжая успешные наступательные действия, взяли под контроль Чистополь, Новополтавку, Жовтневое и выровняли передний край с подразделениями Донецкой Народной Республики.

Конашенков также отметил, что в ходе продвижения подразделений республик город Балаклея был освобожден от националистических батальонов.

