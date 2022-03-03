Wintershall Dea пытается любой ценой удержаться на российском рынке

Сегодня стало известно, что один из главных партнеров «Газпрома» в Европе — немецкая компания Wintershall Dea — спишет 1 млрд евро инвестиций в «Северный поток-2». Озвученная причина — ситуация на Украине. Кроме того, правлением «дочки» BASF было принято решение, что компания не будет реализовывать новые проекты на территории России, но при этом останется в существующих.

Wintershall Dea продолжит работу в GASCADE Gastransport GmbH (управляет сетью газопроводов протяженностью 3 200 км в ФРГ, важнейшая инфраструктура для транспортировки газа в Германии и Европе). Также компания останется участником проектов по добыче природного газа на Южно-Русском месторождении (СП «Севернефтегазпром») и разработке ачимовских залежей Уренгойского НГКМ.

Можно было бы предположить, что военная операция на Украине дала понимание немецкой компании — «Северный поток-2» реализован не будет. По крайней мере в ближайшей перспективе. Однако ситуация несколько сложнее.

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Wintershall Dea дала в кредит чуть менее миллиарда евро на строительство компании-оператору «Северного потока-2» Nord Stream 2 AG. Но так как на данном этапе «Северный поток-2» «заморожен», и неизвестно, когда он будет и будет ли вовсе запущен, европейским кредиторам в ближайшей перспективе не смогут компенсировать инвестированные в проект деньги за счет осуществления транспортных поставок газа. Возможно, в следствие этого, в отчетности Wintershall Dea выданные оператору проекта кредиты будут теперь отражены как невозвратные, заметил, комментируя ситуацию «Эксперту» ведущий аналитик Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Но есть еще один нюанс. Несколько дней назад в СМИ стала активно появляться информация, что компания Nord Stream 2 AG может начать процедуру банкротства. Несмотря на то, что оператор данную новость не подтвердил, подобный исход все-таки возможен. На это косвенно может указывать и заблаговременное списание средств Wintershall Dea.

«Если банкротство будет, то это означает, что Nord Stream 2 AG возвращать полученные средства не намерена. И решение о списании может быть напрямую связано с данной ситуацией. Возможно, с нашей стороны были обозначены определенные границы: ну, давайте — мы обанкротимся, а у вас в Европе будут дополнительные миллиардные убытки. В случае если «Северный поток-2» все же начнет работу, то тот факт, что европейские компании выйдут из Nord Stream 2 AG, ни на что не повлияет. Они же просто инвесторы. Но если Nord Stream 2 AG пройдет процедуру банкротства — это уже будет забавно. Станет понятно, что мы “со всей любовью к нашим западным партнерам”, но когда они начинают вести себя вот так, как сейчас, то наше терпение заканчивается», — описал «Эксперту» ситуацию заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

Потрясены до основния

Если списание средств Wintershall Dea в такой конфигурации выглядит логичным шагом, то заявления компании о причинах остаться на рынках России звучат, как минимум, любопытно.

Так, в личном заявлении председатель правления Марио Мерен подчеркнул, что события на Украине «до основания потрясли основы работы компании в России», что «знаменует собой поворотный момент». Однако компания решает остаться в текущих совместных проектах с «Газпромом», так как они совместно «производят природный газ для энергоснабжения Европы».

На деле, подчеркивают эксперты, полный уход европейских нефтегазовых компаний с рынка РФ нанес бы масштабный урон не потребителям Европы, а самим компаниям. Тем более, Wintershall Dea пользовалась большими преференциями в России.

Немецкая компания стала чуть ли не единственным примером, когда «Газпром» допустил иностранцев в проект по добыче. Само сотрудничество находилось в активной стадии за счет программы обмена активами: немцы получали все больше долей в российских «добычных» активах, а «Газпром» получал доли в газовых сбытовых активах в Германии, напомнил Игорь Юшков.

«Поэтому, конечно, выход, особенно — экстренный, предполагает огромный ущерб бизнесу. Но в условиях развернувшейся истерии им нужны благообразные объяснения для политической тусовки и оголтелой публики, почему они продолжают работать в России», — заявил «Эксперту» заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

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Во имя чудовищной выгоды

«Надо понимать, что все те компании, которые сохраняют присутствие на российском рынке, делают это не из-за горячей любви к России. А потому, что эти проекты для них не просто выгодны, а чудовищно выгодны. Если бы на BP и Shell не было оказано дополнительного давления, они бы тоже не стали из действующих проектов выходить. Видимо, давление на немецкие компании существенно меньшее, чем на датско-британские и британские, а также компании с американской пропиской. Но так как есть определенный политический контекст, им приходиться произносить речи о том, что “мы бы с радостью взяли и ушли, однако, сейчас никак, но обещаем — ни копейки в эту РФ не будет вложено”», — заметил Игорь Фролов.

Даже людям, далёким от мира энергетики, очевидно, что при поставках топлива «молекулы метана не помечаются штампом о том, что идут именно с тех месторождений, где задействована Wintershall Dea», заметил эксперт.

«Так что эти заявления — это просто попытка сохранить лицо и сказать о том, что да, они готовы уйти, но есть сдерживающие их порыв внешние обстоятельства. Впрочем, пока нет ни одной причины заявлять, что с их уходом Европа почему-то перестанет получать газ. В целом, если на них не будут давить, то пусть остаются. Это все же старый партнер “Газпрома”, с которым много лет велось сотрудничество, успешное и полезное для обоих сторон», — заключил Игорь Фролов.

