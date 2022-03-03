Южная Корея намерена исключить свои фирмы из экспортных санкций против РФ

Южная Корея добивается исключения ее производителей из экспортных антироссийских санкций в отношении нестратегических материалов, передает ТАСС, ссылаясь на заявление министра торговли страны. В настоящее время ведутся переговоры на данную тему с Соединенными Штатами, сообщает информационное агентство Ренхап.

По данным СМИ, министр торговли Южной Кореи Е Хан Гу находится в настоящее время с визитом в США и обещает как можно скорее достичь соглашения с американской стороной по этому вопросу.

Министерство торговли США ввело в отношении России в качестве санкций так называемое Правило прямой иностранной продукции (FDPR), согласно которому компании из третьих стран, производящие товары за рубежом с использованием американских технологий, должны получить лицензию правительства США перед отправкой этих товаров в Россию. Правило распространяется на 57 товаров в семи категориях, включая полупроводники, компьютеры, лазеры, средства связи и другие.

