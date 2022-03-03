Захарова жёстко отчитала британского журналиста, задавшего провокационный вопрос

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова жёстко ответила журналисту из Великобритании, который задал ей провокационный вопрос на еженедельной пресс-конференции.

В процессе брифинга корреспондент британского телеканала Sky news спросил у неё: «Вы говорите, что защищаете гражданское население, но мы видим, что всё больше ударов проводится по правительственным и жилым зданиям, увеличилось количество жертв среди гражданского населения… Вы действительно не совершаете удары по гражданскому населению или вы просто лжёте?», — сказал он.

Представитель российского МИД осадила журналиста, ответив ему: «Ещё раз вы в таком тоне зададите вопрос, я с вами вообще разговаривать не буду».

При этом она посоветовала корреспонденту из Великобритании адресовать свою пропаганду британским политикам, а здесь держать себя в рамках.

«Не можете, не умеете — не выдавайте себя за журналиста. Еще раз, понятно, да? Мы открыты для всех», – сказала Захарова.

Однако журналист Sky news не успокоился, перебив её. Но и здесь Захарова не растерялась, обратив внимание на то, что пока не предоставила ответа на вопрос.

«Я прекрасно понимаю – я, извините, училась, на факультете международной информации (МГИМО), – я прекрасно знаю, что такое задавать вопросы, когда уже в них ввинчивается позиция, — подчеркнула представитель МИД. – Я хотела бы обратить ваше внимание на то, что министерство обороны изначально об этом говорило, проводит кампании, которые нацелены на военную инфраструктуру. Как сегодня об этом говорил министр иностранных дел России Сергей Лавров, к сожалению, действительно, жертвы среди и представителей вооруженных сил, и гражданского населения, да, случаются».

Захарова также отметила, что ей удивительно, что об этом спрашивает «представитель страны, которая много лет на протяжении десятилетий вела кровавую бойню в тех странах, которые не имеют с Великобританией общих границ.

«И вообще непонятно, что вы там делали». А по поводу того, что врёт, это врёт британское правительство, когда поддержало кампанию по захвату Ирака. Потом, правда, признали своё вранье, но не извинились и не несли никакой ответственности», – цитирует официального представителя МИД РФ Общественная служа новостей.