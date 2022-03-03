Западные рейтинги России: беспощадные, но бессмысленные

В среду агентство Fitch Ratings, а в четверг и Moody's Investors Service, резко понизили рейтинги России. Первое снизило его с BBB (инвестиционная категория) до B (спекулятивная категория). Еще пару дней назад рейтинг России означал: «Хорошая платежеспособность, но неблагоприятные деловые или экономические условия могут с большой вероятностью ухудшить ее». Теперь же он сообщает: «Существенный риск дефолта, есть ограниченный запас прочности, но уязвимость высокая».

Moody's понизило долгосрочные рейтинги России с Baa3 до B3. Это примерно соответствует действиям Fitch и тоже низводит отечественные ценные бумаги на уровень «мусорных». Агентство пояснило: понижение рейтингов сразу на несколько ступеней и сохранение их на пересмотре с возможностью понижения обусловлено жесткими санкциями, введенными западными странами в отношении РФ, а также ответными мерами, принятыми российскими властями. Fitch отметило еще и снижение определенности относительно готовности нашей страны обслуживать госдолг.

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Если судить по этим рейтингам, то можно подумать, что Россия вернулась куда-то в 1998 год. С финансовой точки зрения, несмотря на все удары, нанесенные санкциями, это, конечно, совершенно не так (хотя динамика рубля и может навевать ассоциации). Но вот для иностранцев различия невелики.

Ответные меры ЦБ и правительства привели к тому, что нерезиденты не могут (и в обозримом будущем, очевидно, не смогут) получить ни выплат по долгу, ни само его тело. То, что сейчас происходит, для них близко к ситуации технического дефолта. А это соответствует даже более низкой категории рейтингов (С по шкале Fitch и Caa у Moody’s).

В конце февраля S&P Global Ratings также снизило рейтинги России, переведя их в спекулятивную категорию, но не так резко: в иностранной валюте — до BB+ с BBB-, а в национальной — до BBB- с BBB. Но рейтинги помещены в список CreditWatch с негативными ожиданиями и, вероятно, скоро тоже будут резко снижены.

В другой ситуации это означало бы серьезные проблемы для России с привлечением и обслуживанием долга. Как минимум, резко выросла бы доходность ОФЗ. Но сейчас все это уже случилось и без того, так что действия агентств носят скорее демонстративный и информирующий характер.

То же самое относится и к идущему сейчас процессу исключения нашей страны из разнообразных индексов или ее переклассификации. Так, MSCI исключает российские индексы из числа развивающихся рынков и присваивает им статус отдельных рынков — изменения вступят в силу после закрытия торгов 9 марта. А индексный провайдер FTSE исключит Россию из всех своих индексов уже после закрытия торгов 4 марта.

В другое время это означало бы резкий отток капитала с российского рынка, но сейчас это также не способно ухудшить ситуацию. Торги в России закрыты, а когда откроются — иностранцам будет запрещено продавать ценные бумаги.