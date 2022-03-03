Зеленский заявил, что на Украину едут 16 тысяч иностранных наемников

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в ходе очередного обращения, что в настоящее время в страну направляется 16 тысяч иностранных наемников.

«Украина уже встречает иностранных добровольцев, которые приезжают в нашу страну, первые из 16 тысяч собираются защищать нашу свободу», - сказал Зеленский в видеообращении. Политика цитирует ТАСС.

Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. президент Владимир Путин назвал его целью «защиту людей, которые в течение восьми лет подвергались издевательствам и геноциду со стороны киевского режима».

Согласно заявлению Министерства обороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке Вооруженных Сил Российской Федерации военные ЛНР и ДНР развивают наступление. Но об оккупации Украины не может быть и речи, подчеркнул президент России.