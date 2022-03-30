Акции дня: бумаги золотодобытчика Petropavlovsk вышли в лидеры

Акции золотодобывающей компании Petropavlovsk торговались в плюсе по итогам сессии на Мосбирже в среду, 30 марта. За торги бумаги выросли на +34,26% до 11,82 рублей за штуку.

Акции были допущены к торгам накануне во вторник после месячного перерыва. Из-за их активного роста в течении сессии более чем на 20% Мосбиржа объявила по ним дискретный аукцион. Режим позволяет проводить торги в период повышенной волатильности.

Интерес трейдеров к акциям может быть обусловлен желанием инвестировать в защитные активы на фоне нестабильной экономической ситуации.

Индекс Мосбиржи к концу торгов вырос на +4,34% до 2513,03 пунктов. Индекс РТС поднялся на +7,67% до 949,23 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 15:11 мск составила 110,25 долларов за баррель (+2,36%). Российская валюта укреплялась – 83,81 рублей за доллар.

Торги на Мосбирже возобновились после почти месячного перерыва в четверг, 24 марта. Объем бумаг, допускаемым к сессиям, увеличивается постепенно. Сначала были допущены к торгам 33 компании, включенные в индекс, теперь их число расширено.

Перебои в торгах акциями произошли в конце февраля после событий на территории республик Донбасса и Украины, где Российская Федерация начала военную спецоперацию. Это вызвало волну продаж бумаг, рынок вернулся к многолетним минимумам и пережил рекордное падение.