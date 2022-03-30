Акции в ЕС и США взлетели на переговорах России и Украины

Главным событием для мирового фондового рынка во вторник стало завершение раунда переговоров российской и украинской делегаций в Стамбуле. Новости о наметившемся в них прогрессе привели к быстрому росту акций сначала в Европе, а затем и в США.

На фоне ситуации на Украине европейские акции находились под особенно большим давлением – больше месяца EPFR Global фиксировал масштабный (зачастую рекордный) отток средств из фондов, инвестирующих в них. Неудивительно, что индексы взлетели: французский CAC 40 вырос на 3,08%, испанский IBEX 35 – на 2,98%, германский DAX – на 2,79%, а FTSE Italia All Share – на 2,41%.

Статья по теме: Казначейские облигации США: рецессия, как и было сказано

Общеевропейский Stoxx 600 закрыл день ростом на 1,7%. Почти все его сектора торговались в плюсе, а автомобильный так и вовсе вырос на 5,9%. Исключением были акции, связанные с сырьевыми товарами (-2,2%) и нефтегазовым сектором (-1,9%). Падали они почти по той же причине, что росли остальные – цена Brent за два часа после первых сообщений об окончании переговоров упала на 8,6% до $102,19 за баррель. Другие же акции это лишь поддержало.

Но не только их. Приостановилась распродажа казначейских облигаций: дешевле нефть – ниже инфляционное давление. Их котировки начали рост, но ближе к вечеру доходность двухлетних U.S. Treasury Notes впервые с 2019 года ненадолго оказалась выше, чем у 10-летних. Такая инверсия предшествовала 10 последним рецессиям в США, но покупателей акций этот эпизод мало смутил.

Статья по теме: Nasdaq: рост на обвале нефти

«Вы видите, как рынок способен реагировать на деэскалацию, — говорил Bloomberg старший рыночный стратег TD Ameritrade Шон Круз. – Думаю, мы получим больше заголовков новостей о медленном, но верном прогрессе <…> и это будет движущей силой внутридневной волатильности».

В США лидерами этого роста зачастую становились неудачники последних месяцев и даже лет. Бенефициаром ралли здесь тоже стали акции автомобильных компаний. Ford прибавил 6,5%, а GM – более 4%. Но от январского максимума обоих отделяет более 31%. Акции производителя электромобилей Lucid выросли на 7,8%, став лидерами на Nasdaq, но с начала года они все еще теряют более 28%.

Туристические и авиационные компании тоже показали серьезный рост. Акции Caesars Entertainment прибавили 5,6%, а American Airlines 5%. Первые ниже прошлогоднего максимума на 32%, а пику котировок вторых уже более четырех лет (с тех пор они сложились вчетверо, хотя с начала года и прибавляют 1%).

Взлетели акции перепроданных ранее технологических компаний. Zoom Video Communications прибавила 7,5%, но потери этих бумаг даже с начала года превышают 31%. Сейчас они более чем в 4,6 раза дешевле максимума 2020 года.

Такие потрепанные лидеры кое-что говорят о качестве этого ралли. Хотя, если смотреть только на индексы, все это может и не казаться похожим на «отскок дохлой кошки». Ведь их рост мощен.

Для индекса S&P 500, прибавившего 1,23%, это был уже четвертый день подъема подряд – он уже находится на уровне 14 января. Dow Jones Industrial Average прибавил 0,97% и достиг отметок 11 февраля. Nasdaq Composite подскочил на 1,84% и вернулся в 20 января. Но ралли на медвежьих рынках иногда бывают и сильнее.

Reuters во вторник цитировало аналитиков Bank of America Global Equity Derivatives Research, считающих устойчивый рост акций США маловероятным. «За последние две недели S&P продемонстрировал одно из своих самых резких ралли в истории, большее, чем крупнейшие 10-дневные ралли на семи из 11 медвежьих рынков с 1927 года, — отметили они. – Он сделал это, несмотря на явно слабеющие фундаментальные показатели (больше повышений ставки, более высокая инфляция и инверсия кривой доходности), а ФРС опирается на силу рынка акций в ускорении подъема ставки».