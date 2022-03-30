Саудовская Аравия намерена продавать нефть с беспрецедентной премией

Богатые стратегически важными ресурсами страны торопятся извлечь суперприбыль из ситуации, сложившейся на разогретом сырьевом рынке. Что касается основного двигателя современной промышленности - нефти, то здесь в числе бенефициаров, конечно, члены ОПЕК и, в первую очередь, Саудовская Аравия (КСА), неофициальный лидер нефтяного картеля. Благодаря росту цен на «черное золото» и тому, что некоторые западные покупатели в страхе попасть под американские санкции не торопятся покупать российскую нефть, бюджет королевства в этом году превратится из дефицитного в профицитный.

Азиатским трейдерам и нефтеперерабатывающим компаниям и заводам следует готовиться к тому, что уже в мае им, скорее всего, придется платить за баррель аравийской нефти марки Arab Light, по данным опроса агентством Bloomberg 5 трейдеров и нефтеперерабатывающих компаний, на рекордные 10 долларов больше поставочных фьючерсов основного маркерного сорта для азиатского рынка – нефти марки Oman/Dubai. В марте, напоминает сайт Oil Price, аравийский нефтяной гигант Saudi Aramco уже повысил цену барреля нефти на апрель на 4,95 доллара по сравнению с маркой Oman/Dubai.