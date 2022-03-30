Банкам разрешили не предоставлять данные о достаточности капитала

Банк России разрешил кредитным организациям не предоставлять в этом году информацию об организации внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК) за 2021 год. Соответствующее письмо опубликовано на сайте регулятора и адресовано кредитным организациям и структурным подразделениям ЦБ.

«Банк России полагает допустимым непредставление в 2022 году головными кредитными организациями банковских групп в Банк России информации об организации ВПОДК группы и их результатах за 2021 год», — говорится в письме.

Это решение принято в рамках мер по снижению «в текущих условиях регуляторной нагрузки на кредитные организации». В письме также указано, что регулятор воздержится от применения мер в отношении банков за непредоставление соответствующей отчетности.

Ранее ЦБ на фоне санкционных рисков объявил о решении временно сократить объем публикации отчетности кредитных организаций во избежание рисков, связанных с введенными санкциями.

Ранее «Эксперт» писал, что ЦБ обязал дилеров и брокеров соблюдать норматив достаточности капитала и формировать резервы под кредитные требования. Норматив достаточности капитала должен рассчитываться ежемесячно как отношение величины капитала к рискам с учетом корректирующего коэффициента. Эта мера должна позволить профессиональным участникам рынка покрыть возможные финансовые потери за свой счет.

