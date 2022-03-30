Банки РФ готовятся к внедрению СБПэй

Взамен сервисов Apple Pay и Google Pay, которые стали временно недоступны для россиян из-за санкций, банки России готовятся представить их отечественную замену - приложение СБПэй. Платформа будет работать на базе системы быстрых платежей Банка России, пишет агентство РИА Новости, ссылаясь на опрос финансовых организаций.

Большинство крупных банков запустят возможность оплаты через это приложение с 1 апреля. С этого дня использование данного приложения становится обязательным для банков, участвующих в СБП говорится в инструкции регулятора.

«Московский Кредитный банк планирует внедрить СБПэй для своих клиентов к 1 апреля. Сервис является аналогом популярных платежных кошельков, которые до недавнего времени работали в России. Только вместо карт банковские счета клиентов привязаны к СБПэй», - сообщили в пресс-службе МКБ.

Завершает необходимые работы и подключится к сервису в самое ближайшее время и «Почта Банк». В то же время подавляющее большинство клиентов уже имеют возможность совершать покупки через SBP в приложениях своих банков, напомнила Анастасия Масленникова, старший вице-президент, директор по инновациям кредитной организации.

Одним из факторов, препятствующих расширению приема платежей через SBP, является поддержка этой технологии со стороны продавца — торгово-сервисного предприятия. Это, по мнению Масленниковой, может замедлить массовое распространение сервиса.



В ближайшее время сервис также готовится к запуску Росбанком, Банком «Санкт-Петербург», «МТС Банком», банком «Дом.РФ» и Промсвязьбанком. Абсолют Банк заявил, что с 1 апреля будет представлять такую услугу. Кроме того, некоторые участники рынка уже внедрили приложение СБПэй — среди них банк «Русский стандарт» и Экспобанк.

Сейчас основным сценарием оплаты через СБПэй является QR-код.