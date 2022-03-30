Доллар в России становится токсичной валютой

Рубль продолжает получать фундаментальную поддержку. Союз экспортеров зерна обратился в Банк России с просьбой разработать схему продажи зерна за рубли.

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Решение аграриев перейти на рублевые расчеты вполне оправданно. Ведение западных санкций в отношении российских банков привело к снижению цены покупки российской нефти на $20-30 за баррель относительно эталонного сорта Brent. Логично предположить, что и зерно может попасть под подобную «скидку» из-за транзакционных рисков.

Кроме того, сельхозпроизводителям валюта вообще практически не нужна: почти все необходимое они закупают внутри страны. Есть и другая проблема: многие некрупные оставшиеся на рынке импортеры отмечают, что ряд банков сейчас самостоятельно конвертируют их валютную выручку по курсу на 10-15% хуже биржевого. С крупными компаниями такой «развод» не пройдет, но и они все равно будут нести ощутимые издержки на конвертации полученной валюты.

В прошлом году Россия экспортировала продукции АПК на $37,7 млрд, что на 23,6% больше уровня предыдущего года. В том числе зерновых было продано на $11,4 млрд. Эти объемы не очень значительны в общем товарообороте страны, но тренд начал проявляться: российские экспортеры пытаются уходить от долларовых расчетов. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предлагает продавать за рубли еще и нефть, и лес.

Но для реализации этой тенденции нужно обкатать схему получения рублевых платежей за газ. Завтра последний день, когда, в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина, такой механизм должен быть представлен.

О том, что Россия не отступит от своей инициативы, и в случае нежелания Европы рассчитываться рублями это приведет к сбоям поставок, говорят спотовые цены на газ, которые сегодня с открытием европейских площадок сразу же взлетели более чем на 15%.

На этом фоне рубль на открытии торгов продолжил укрепляться к доллару, уйдя в район 84 руб. Однако темпы восхождения «россиянина» стали замедляться, что, впрочем, неудивительно после 6 дней непрерывного роста.

В целом же в нынешних условиях потенциал роста рубля огромен: курс вполне может уйти на уровень «благополучного» 2013 года, когда за доллар давали чуть больше 30 рублей. Но развития такого сценария монетарные власти не допустят, поскольку это резко ослабит российскую экономику и бюджет.

Все ждут, что в ближайшее время Банк России начнет ослаблять меры поддержки национальной валюты. Возможно, первым шагом станет снижение ключевой ставки в район 15% (а может быть и чуть ниже) годовых. Рынок ОФЗ начал закладывать этот сценарий в цены, второй день подряд демонстрируя рост. Так, сегодня в первые минуты после открытия рынка Индекс Мосбиржи гособлигаций потяжелел на 2%.

Рынок акций также начал день с подъема: Индекс Мосбиржи растет на 3,3%. Только пять бумаг из всего торгуемого на Мосбирже списка находятся в «красной» зоне. В лидерах снижения акции «Акрона», дешевеющие на 10% после более чем 90-процентного роста в предыдущие два дня.

Список лидеров роста капитализации с результатом +40% возглавил крупнейший российский агрохолдинг «Русагро». Не исключено, что депозитарные расписки агрария попробуют перебить вчерашний рекорд сети «ВКонтакте», которые подорожали на 72 с лишним процента. Сегодня расписки VK растут еще почти на 30%.

Продолжается спекулятивной взлет «Аэрофлота» (+8%), ростом на 5% продолжает отыгрывать свою фундаментальную силу «Роснефть». Чуть лучше рынка торгуются бумаги черных металлургов.

Не следует забывать однако, что вчера на открытии рынка мы также наблюдали бурный и, казалось, уверенный рост российских акций, который довольно быстро сменился такой же агрессивной фиксацией прибыли. Сегодня от подобного сценария может удержать немного улучшившийся после вчерашних переговоров России и Украины политический фон.