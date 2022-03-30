EgyptAir планирует возобновить полеты из Каира в Москву 6 апреля

Египетский национальный авиаперевозчик EgyptAir собирается в течение ближайшей недели возобновить полеты из Каира в Москву.

Как пишет ТАСС со ссылкой на источник в компании, перелеты начнутся, предположительно, 6 апреля.

«Ожидаем возобновления рейсов в районе 6 апреля», — заявил собеседник агентства. Он отметил, что в настоящее время вопрос активно прорабатывается совместно с министерством гражданской авиации, и уточнил, что даты могут быть немного сдвинуты.

«Все будет зависеть от того, как быстро решатся организационные моменты», — добавил он.

В начале марта египетский перевозчик отменил все рейсы в российскую столицу из-за проблем со страховкой полетов. Как пояснили в авиакомпании, полеты были приостановлены «из-за возникшей необходимости повторного перезаключения страховых контрактов, а также отказа некоторых европейских сторон страховать рейсы в Москву и обратно на фоне событий вокруг Украины и европейских санкций против РФ».

Осенью 2015 года, после крушения над Синайским полуостровом лайнера авиакомпании «Когалымавиа», который направлялся из Шарм-эль-Шейха в Петербург, Россия прервала авиационное сообщение с Египтом. Жертвами ЧП стали 224 человека. Позже ФСБ признала катастрофу терактом, а египетские аэропорты были объявлены небезопасными, после чего авиасообщение с этой страной было закрыто. Весной 2018 года Россия возобновила регулярные рейсы «Аэрофлота» и EgyptAir между Москвой и Каиром. В апреле прошлого года Москва и Каир договорились о полном возобновлении полетов между РФ и курортами Египта.