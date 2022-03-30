Эксперт: российские мебельщики вполне могут занять весь рынок

С введением санкций российский рынок покинули в том числе и иностранные мебельные фирмы. Теперь россияне ищут альтернативу среди отечественных компаний.

Стоит отметить, что уход западных фирм вызвал некоторые проблемы и у российских производителей. На рынке образовался дефицит фурнитуры, лаков, а также некоторых видов зарубежного сырья. Кроме того, стоимость отдельных позиций выросла в 2-3 раза.

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Впрочем, кажется, что проблемы эти временные. Как отметил в комментарии «Эксперту» генеральный директор Первой мебельной фабрики, президент Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей отрасли России Александр Шестаков, данный вопрос будет решаться, в том числе — при помощи азиатских партнеров.

«К сожалению, мебельная промышленность России импортозависима. Сейчас вопрос о поставках комплектующих — один из основных в отрасли. Но он решаем. Планируется переориентация на сырье из азиатских рынков. Предприятия в последнее время отдавали предпочтение химическим компонентам из Китая. И сейчас этот процесс продолжится. 95% фурнитуры является импортной, поэтому рассматриваются крупные ее производители в Турции и в том же Китае. Все основные поставки теперь будут проходить в этом направлении», — заметил он.

На данный момент уход западных компаний действительно позитивно сказался на спросе. По словам Александра Шестакова, российские мебельщики столкнулись с настоящим наплывом покупателей.

«Люди, опасаясь сильного поднятия цен и дефицита, ринулись в магазины. Многие из них просто-напросто приняли решение не откладывать запланированные покупки. Изделия приобретаются в основном именно отечественных предприятий, ведь даже та же самая мебель из IKEA производилась на заводах в нашей стране», — подчеркнул эксперт.

При этом Александр Шестков подтвердил, что импортозамещение самой мебели производилось уже давно и увеличивалось ежегодно, а доля импорта в этой сфере составляла около 40%

«Поставки сейчас весьма затруднены, поэтому российские мебельщики вполне могут занять весь рынок, поскольку у серьёзных производств не задействованы мощности в полной мере, они будут только рады уходу конкурентов. Наши фабрики уже давно производят продукцию мирового уровня и способны и дальше наращивать объемы», — заключил он.

Председатель Совета директоров компании «ФЕЛИКС», являющейся одним из крупнейших производителей и поставщиков офисной мебели в России, Илья Кондратьев заметил, что спрос остается стабильным. Это происходит, помимо прочего, и благодаря заделу, который на предприятии создали до введения санкций.

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«Строились здания, офисные помещения. Эти помещения сейчас необходимо запустить, поэтому в настоящий момент в направлении офисной мебели у нас идет активное развитие. Более того, сейчас мы никакого спада спроса не ощутили, пока идет рост и подъем. В средней и долгосрочной перспективе, я думаю, возможно некоторое замедление и перемещение трендов на более экономичный сегмент», — заявил Илья Кондратьев.

Спикер заметил, что «ФЕЛИКС» продолжает работу и с торговыми сетями по продаже мебели для жилых помещений, в частности — с компанией «Леруа Мерлен», которая осталась на рынке, с HOFF, а также с различными маркетплейсами.

«У нас в этом сегменте достаточно прочные позиции. Население у нас покупало и будет покупать мебель. Со своей стороны, мы стараемся минимизировать рост цен, удерживаем их на самом приемлемом для потребителей уровне. Поэтому с большим оптимизмом также смотрим в направлении мебели для дома», — добавил он.

Кроме того, Илья Кондратьев спрогнозировал большой спрос на мебель для гостиниц. «”ФЕЛИКС” активно развивает это направление. Гостиничных мест недостаточно, и они строятся. Согласно последнему постановлению правительства, гостиничный бизнес освобожден от уплаты НДС. Все это способствует бурному развитию внутреннего туризма, гостиничного комплекса. Мы будем усиливать работу и в этом направлении», — сказал он.

В настоящее время «ФЕЛИКС» использует практически 99% российских комплектующих. Илья Кондратьев подтвердил, что некоторые иностранные лаки и пленки иностранного производства применялись на производстве, но в основном они поставлялись из Юго-Восточной Азии.

«В настоящий момент, согласно расчетам на 3-4 месяца, проблем из-за иностранных комплектующих и товаров у нас не возникнет. Более того, ранее заводы, которые производили ДСП, большую часть продукции отправляли на экспорт. Из-за этого отмечался рост спроса на внутреннем рынке. И нам не хватало плиты. Теперь же экспорт затруднён или закрыт, есть переориентация на внутренний рынок. И мы надеемся, что увеличение объема производства и поставок плиты не даст ценам расти. Это очень важно для нас», — отметил Илья Кондратьев.

Спикер уверен, что все комплектующие, которые поступают из-западной Западной Европы и используются в РФ, могут быть заменены на те, что поставляются из Юго-Восточной Азии. «Единственно, некоторое время могут быть сбои в логистике, но я не думаю, что это будет существенно сказываться на нашем бизнесе», — резюмировал эксперт.