Финская компания VR возобновляет грузоперевозки с Россией

Финская компания VR Transpoint, которая специализируется на грузоперевозках по железной дороге, заявила о намерениях возобновить прием поездов из России с 30 марта. Новость публикуется на официальном сайте компании. Финская сторона прекратила прием российских грузовых поездов 27 марта.

«Ранее мы объявили, что прекращаем грузоперевозки VR Transpoint в восточном с 27 марта из-за санкций Великобритании против Российских железных дорог. Согласно разъяснениям, полученным от британских властей, санкции, о которых идет речь, не влияют на соглашения, заключенные VR», - прокомментировал ситуацию Лаури Сиппонен, генеральный директор VR Group.

VR Group объявила о прекращении пассажирского железнодорожного сообщения с Россией с 28 марта. В частности, было остановлено движение скоростных поездов Allegro, соединяющих Хельсинки и Санкт-Петербург. По словам министра по европейским делам и управлению имуществом Финляндии Тютти Туппурайнена, эксплуатация поезда «больше нецелесообразна», поскольку компания «Российские железные дороги» (РЖД) была включена в санкционный список ЕС. Как отметил министр, перевозки продолжались, чтобы граждане Финляндии, проживающие в России, могли вернуться на родину.

27 февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о запрете полетов российских авиакомпаний во всем воздушном пространстве ЕС в связи с началом военной операции на Украине. 28 февраля Федеральное агентство воздушного транспорта РФ запретило полеты над Россией без специального разрешения авиаперевозчикам из 36 стран, включая Финляндию.

