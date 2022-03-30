Германия запустила чрезвычайный план на случай прекращения поставок газа

Власти Германии запустили чрезвычайный план на случай прекращения поставок нефти и газа из России, сообщил министр экономики и защиты климата Роберт Хабек.

«Россия сделала ряд заявлений о том, что если не будет оплаты за энергоресурсы в рублях, то поставки будут прекращены. Чтобы подготовиться к такой ситуации, сегодня утром я объявил первый уровень предупреждения в рамках газовой директивы», - цитирует ТАСС слова Хабека.

Чиновник пояснил, что первый уровень предупреждения из трех включает мониторинг ситуации. В настоящее время, по словам Хабека проблем с поставками газа нет, но правительство Германии вынуждено усилить меры предосторожности на случай эскалации кризиса.

Министр еще раз подтвердил, что Германия не будет переводить оплату в рубли за поставляемый Россией природный газ.

«Мы не приемлем нарушения частных контрактов на поставку энергоносителей. Я рад, что компании оценивают ситуацию таким же образом», - подчеркнул он. В то же время безопасность энергоснабжения Германии обеспечена, хранилища газа сейчас заполнены на 25%, заключил политик.

23 марта президент РФ Владимир Путин поручил принимать оплату за российский газ в рублях от стран, включенных в недружественный список – в него вошли 48 государств. Власти ряда европейских стран высказались против этой инициативы. 28 марта Путин поручил правительству, Центробанку и «Газпрому» перевести платежи по контрактам на поставку газа в рубли — отчет по поручению должен быть составлен 31 марта.

