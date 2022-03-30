Губернатор Самарской области: АвтоВАЗ нашел поставщиков компонентов среди азиатских компаний

Поставщики электронных компонентов для АвтоВАЗа найдены, это компании из стран Азии.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. «Найдены, но раньше времени называть поставщиков не стоит. Тем более что этот вопрос всегда договорной», — сказал Азаров, отвечая на соответствующий вопрос агентства о возможных поставщиках автопроизводителя.

По словам главы региона, пока сотрудники АвтоВАЗа будут находиться в отпуске, компания планирует искать возможность укрепляться по запасам материалов и комплектующих и налаживать логистику, а также решать вопросы импортозамещения. «Вы знаете, что наши конструкторы уже работают над тем, чтобы в кратчайший срок найти варианты решения этой задачи, наработки здесь есть», — отметил Азаров.

В середине марта глава региона заявлял, что АвтоВАЗ ищет поставщиков электронных компонентов в азиатских странах.

Ранее АвтоВАЗ перенес плановый летний корпоративный отпуск на период с 4 по 24 апреля. Это связано с недопоставками электронных компонентов и с желанием не допустить сокращения заработка сотрудников. Кроме того, с 6 июня компания перейдет на четырехдневный режим работы сроком на три месяца в связи с продолжающимся кризисом в поставках компонентов.

АвтоВАЗ выпускает автомобили по полному производственному циклу и изготавливает комплектующие для двух брендов — Lada и Renault. Производственные мощности автоконцерна расположены в Тольятти и в Ижевске. В прошлом году АвтоВАЗ увеличил продажи автомобилей на российском рынке на 2%, до 350,7 тыс. штук. При этом доля Lada в сегменте легковых и легких коммерческих автомобилей снизилась с 21,5% в 2020 году до 20,9% в 2021 году.

По итогам 2021 года выручка автоконцерна Renault, которому принадлежит 68% АвтоВАЗа, поднялась на 6,3%, до 46,2 млрд евро против 43,4 млрд евро годом ранее. Вклад российского автопроизводителя в выручку Renault по итогам прошлого года составил 2,85 млрд евро. Это на 10,4% превышает показатель за 2020 год.

Ранее «Эксперт» писал о том, что АвтоВАЗ, несмотря на решение своего главного акционера, Renault Group, приостановить работу, следует намеченному плану. Среди первоочередных мер — обеспечить максимальное импортозамещение исконно тольяттинских моделей: «Гранты» и обеих «Нив». В частности, возвратить старых поставщиков, ушедших в сегмент афтермаркета после переключения завода на глобальные цепочки поставок и, соответственно, на мировых поставщиков.