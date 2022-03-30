Импортерам установят особый курс обмена валют

Банк России рекомендовал кредитным организациям снизить разницу курсов покупки и продажи валюты до 10 рублей, а для компаний-импортеров ограничить разницу с биржевым курсом двумя рублями. Месяц назад на фоне ажиотажного спроса на валюту банки расширяли спреды и разница покупки/продажи достигала 20-25 рублей от биржевого курса, говорится в Telegram-канале регулятора.

«В настоящее время ситуация на валютном рынке постепенно нормализуется и Банк России видит возможности рекомендовать банкам снизить спреды до 10 рублей, для импортеров установлены особые условия со спредом не более 2 рублей от биржевого курса», — сообщили в ЦБ.

Предельное отклонение в два рубля предлагается установить для компаний-импортеров, приобретающих валюту для расчетов по импортным контрактам; для корпоративных клиентов, имеющих валютные кредиты или еврооблигации, если валюта приобретается для расчетов по таким обязательствам, а также для юрлиц, покупающих валюту для совершения операций с разрешения специальной правительственной комиссии, уточняет РБК.

Ранее «Эксперт» писал, что ЦБ рекомендовал банкам конвертировать валютную ипотеку в рубли по курсу на 18 февраля. Регулятор подчеркнул, что в первую очередь банкам следует обратить внимание на кредиты, по которым остаток задолженности на 1 февраля не превышал $150 тыс. или эквивалент в другой валюте по официальному курсу на ту же дату, если кредит был выдан до 22 февраля для покупки жилого помещения и это жилье — единственное в собственности заемщика в РФ, и если просроченная задолженность на момент обращения заемщика не превышает 120 дней.

