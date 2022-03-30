Индийский военный аналитик о конфликте на Украине

Порывистый президент Украины Владимир Зеленский, не обращая внимания на реальность, стремится в НАТО и Евросоюз. Киеву, находящемуся под давлением националистов, так называемого «гражданского общества» и Вашингтона, крайне трудно пойти на мирный договор с Россией, однако это не помешает Москва достичь целей военной спецоперации, пишет в среду ежедневная газета Daily News and Analysis (DNA) (шестая по тиражу почти в полуторамиллиардной Индии).

Как полагает DNA, российское ядерное оружие не позволяет крупным западным державам вмешаться в конфликт на стороне Украины. США и их союзники, конечно, не собираются за нее воевать. Их сейчас больше интересует очернение России и демонизация ее президента. При этом никто даже не пытается понять тревог и опасений россиян!

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Владимир Зеленский, продолжает автор статьи — военный аналитик, положил все свои яйца в корзину НАТО и ежедневно буквально умоляет прислать ему все новую и новую военную помощь и провозгласить небо над Украиной закрытой для полетов зоной. За прошедший месяц вся планета видела его многочисленные монологи, начиная от обращений к НАТО с мольбами о военном вмешательстве и заканчивая обвинениями в адрес НАТО и просьбами к Москве о переговорах.

Президент Зеленский оказался большим мастером ведения информационной войны в соцсетях, умело поддерживаемый в этом опытным Западом. Его выступления перед депутатами и парламентариями США, Евросоюза, Великобритании, Канады и других стран бьют рекорды в интернете. Однако от лидера страны ждут не этого. Если в переговорах не будет прорыва, Украину не спасти.

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Запад все больше и больше стремится расширить и затянуть конфликт, не участвуя в нем напрямую. Об этом лучше любых слов говорят театральные приглашения Владимиру Зеленскому выступать перед законодателями разных стран в самый разгар боевых действий и яростная война против России, развязанная Западом в соцсетях. Занимающие выжидательную позицию Энтони Блинкен и Виктория Нуланд хотят, чтобы Зеленский воевал до последнего украинца. США каждый день проводят брифинги по конфликту на Украине, в котором они не участвуют и не имеют никакой процессуальной правоспособности.

Президент Байден боится вмешиваться в конфликт на Украине, но при этом обвиняет Индию в том, что она дрожит от страха. В 1971 году Индия вмешалась в гуманитарный конфликт в Восточном Пакистане, напоминает DNA, чтобы освободить бенгальцев от пакистанской армии. США отправили тогда свой Седьмой флот, чтобы помешать Индии освободить Бангладеш. Американские моряки с задачей не справились. Американские военные корабли по собственному усмотрению пользовались правилом свободного судоходства в территориальных водах Индии, но едва ли они отважатся сделать то же самое в Азовском и Черном море и в Керченском проливе.

Сейчас крайне трудно услышать голос здравомыслящего человека, продолжает индийская газета. Вместо того, чтобы выступить посредником и воспользоваться дипломатическими средствами, созданными за годы мира и нормализации торговых отношений, президент старейшей и самой сильной демократии прибегает к дешевым театральным трюкам: использует, например, обидные слова, граничащие с откровенными оскорблениями в адрес Владимира Путина. После закачки на Украину огромных количеств оружия и военной техники, а теперь еще и личных угроз по отношению к российскому лидеру, стало очевидно, что целью администрации Байдена является не затухание конфликта, а добавление дров уже и в без того бушующий огонь.

Президент Путин, отмечает DNA, ясно обозначил военному руководству задачи военной спецоперации в обращении к народу 24 февраля. Главные – денацификация и демилитаризация Украины. Украина не должна входить в НАТО, Донецк и Луганск должны стать независимыми государствами, а Крым признан частью России – это тоже стратегические задачи спецоперации.

Западные аналитики после месяца боевых действий пишут России некрологи и утверждают, что операция провалилась, пишет автор статьи, знакомый с российской армией ввиду давних связей между Москвой и Нью-Дели в сфере обороны. На самом же деле, считает он, командование не поставило перед ВС России невыполнимых задач. Только человек, ничего не понимающий в военном деле, назовет успехи России мелкими.

Запад постоянно пишет, что Россия проиграла, что она лишилась логистических возможностей и что сейчас в бессильной злобе бомбит города. Эвакуация Индией более чем 22 тысяч студентов с одним-единственным раненым лишний раз свидетельствует о том, что российские военные не уничтожают гражданских лиц и не сравнивают с землей украинские города, подчеркивает индийское издание.

Утверждения о логистическом провале России тоже ерунда. Часто можно услышать заявления, что чем дольше продлится конфликт, тем больше ослабнет военная мощь России, но эти голословные утверждения недооценивают военную мощь России и то, что она является одним из крупнейших производителей и экспортеров оружия и боеприпасов. За несколько лет участия в конфликте в Сирии Россия не выдохлась и не проиграла.

В 1971 году, во время индо-пакистанской войны, ракеты, выпущенные с ракетных катеров, которые были сделаны в Советском Союзе, произвели страшные опустошения в порту Карачи, осле чего город горел больше двух недель. Трудно представить, во что могла бы превратить противника Россия, если у нее было бы желание воспользоваться всей своей военной мощью.

Президент Путин осторожничает: большая часть авиаударов наносится по украинским военным и военной инфраструктуре, чтобы избежать жертв среди мирного населения, указывает DNA. Издание также обращает внимание на огромное число боевых вылетов и примененных ВВС США боеприпасов только за первый день войны с Ираком в 2003 году. Глупо отрицать, отмечается в заключение, что российская армия столкнулась с серьезным сопротивлением, но ни это сопротивление, ни пытки и издевательства над российскими пленными не заставят разгневанную супердержаву отказаться от достижения своих целей.