В формате NFT происходит активная торговля цифровым искусством и предметами, связанными с блокчейн-играми. Для покупки и продажи таких токенов используются специализированные НФТ-маркетплейсы, количество которых постоянно растет. Разберемся, как выбрать NFT-платформу и не прогадать.

На что обращать внимание при выборе площадки NFT

Тип рынка

На текущий момент доминируют три основных разновидности маркетплейсов:

Открытые. Позволяют любому желающему создавать («чеканить» на блокчейне) свои NFT и продавать их. Соответственно, на таких рынках можно найти множество самых разных типов товаров. Некоторые из них поддерживают NFT, которые были отчеканены на сторонних платформах.

Ограниченные. Включают в себя только NFT, которые чеканятся самим рынком. На таких маркетплейсах обычно наблюдается высокий спрос и цены на активы. Как правило, собственные маркетплейсы запускают разработчики коллекций цифрового искусства, когда заранее отчеканено ограниченное количество элементов в одной тематике.

Кураторские рынки. На таких площадках кураторы проверяют загружаемые пользователями активы, допуская к продаже только те произведения искусства, которые действительно заслуживают внимания.

Блокчейн и тип токена

В большинстве случаев платформа имеет децентрализованную структуру и располагается на блокчейне. Важно, на каком именно, потому что от этого зависят комиссии и другие нюансы в процессе работы. Наиболее распространенной считается сеть Ethereum.

Также существуют разные стандарты NFT-токенов, от наиболее популярных до весьма редких. Примеры:

ERC-721. Оптимальный вариант для работы с редкими предметами коллекционирования.

ERC-998. Могут составляться в сложные позиции и содержать взаимозаменяемые единицы, такие как токены ERC-20. Используются как средство создания портфеля разнообразных цифровых активов для долгосрочной выгоды.

ERC-1155. Позволяют использовать один и тот же смарт-контракт для хранения как взаимозаменяемых, так и несменяемых токенов. Подходит для владельцев игровых предметов NFT.

Комиссии

Разумеется, платформы NFT взимают плату для операции, так как это их источник дохода. Это могут быть разные виды комиссий, включая авансовый сбор и комиссию за продажу/покупку.

Авансовый платеж представляет собой единоразовый платеж, который пользователь перечисляет за открытие счета и листинг NFT. Встречается нечасто, но встречается.

Комиссия за продажу/покупку обычно фиксирована. Разные платформы применяют собственные структуры оплаты, но обычно комиссия делится между покупателями и продавцами либо применяется только к продавцам.

В дополнение к вышеупомянутым сборам, авторы NFT или трейдеры не должны забывать, что блокчейн также имеет сетевые комиссии. Они особенно существенны во время высокой загрузки сети.

Поддерживаемые кошельки и способы оплаты

Чтобы подключиться к децентрализованному протоколу, нужен такой же кошелек. Обычно используются браузерные или мобильные приложения, что очень удобно. Комиссии за отправку NFT или оплата за покупку списываются непосредственно с этого кошелька.

Кроме того, на некоторых платформах подключена возможность оплаты напрямую с банковских карт, если продавец согласен принимать такой вид платежа.

Роялти

Еще одна особенность NFT заключается, что автор произведения имеет право на пожизненные отчисления с перепродаж своего творения. Эти отчисления называются роялти.

Разные платформы позволяют установить разный уровень роялти, начиная от 1% и заканчивая 50%.

Заключение

NFT-маркетплейсы – это рынки нового поколения для продажи и покупки цифрового искусства, удобные и для авторов, и для покупателей. С учетом растущей популярности крипторынка в целом, такие площадки останутся востребованными в долгосрочной перспективе, так что это жизненно важное направление для блокчейн-индустрии в ближайшем будущем. Выбирая рынок для торговли, обращайте внимание на перечисленные нами аспекты, тогда результативность торгов будет максимальной.