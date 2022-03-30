Казначейские облигации США: рецессия, как и было сказано

Кривая доходности казначейских облигаций США стремительно инвертируется — более длинные выпуски начинают приносить меньше, чем долгосрочные. В понедельник доходность 5-летних U.S. Treasury Notes впервые с 2006 года оказалась выше, чем у 30-летних U.S. Treasury Bonds. Еще раньше такая ситуация сложилась с пяти- и десятилетними казначейскими облигациями. Теперь пришел черед двухлетних.

Доходность U.S. 10 Year Treasury ненадолго стала на 0,03 б.п. ниже, чем у U.S. 2 Year Treasury. Этот спред считается одним из самых полезных в плане предсказательной ценности, и рынок в последние дни пристально следил за ним. В прошлый раз инверсия здесь наблюдалась в августе 2019 года — примерно за полгода до рецессии, связанной с пандемией.

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Хотя многие считают это совпадением (не могли же облигации предсказать историю с коронавирусом!) факта это не отменяет. Как и того, что инверсия 10-летней и 2-летней доходности с 1955 года предсказала 10 рецессий. Один-два раза, правда, были ложные тревоги, но ни одного спада экономики ею пропущено не было. Скорее всего, она и в 2019-м появилась не случайно. Рецессия обычно наступает через 6-24 месяца после инверсии доходности, а в августе 2019 года экономический подъем в США уже был самым продолжительным в истории — едва ли он затянулся бы еще на два года.

Другое дело, что доходности 10-летних и 2-летних облигаций во вторник, ненадолго инвертировавшись, вновь разошлись на несколько базисных пунктов. Десятилетия назад тоже могло происходить нечто подобное, но без современных технологий такие случаи могли быть и не зафиксированы. Тем более, что один раз в 1960-х годах не сработала даже такая инверсия, которую сохранили исторические данные. А в 1998 году на фоне кризиса LTCM случалась подобная, хотя и несколько более долгосрочная инверсия, не завершившаяся ничем. Но судя по развитию событий, через некоторое время спред вновь станет отрицательным и сможет остаться таким надолго.

Любопытно, что фондовые индексы в США довольно слабо реагируют на эти события. Вчера, в частности, главный инвестиционный директор Cresset Capital Management Джек Эблин сказал Reuters: «Рынок облигаций посылает многочисленные предупреждающие сигналы, на которые рынок акций практически не обращает внимания».

И это не редкость в моменты возникновения инверсии. Зачастую после таких моментов рост акций продолжается, но прекращается за несколько месяцев до начала рецессии. Например, после инверсии 2006 года подъем длился до лета 2007-го.

«Широкий рынок акций растет между инверсиями и началом последующей рецессии, — цитировал во вторник Bloomberg главу отдела глобальной политики Piper Sandler Роберто Перли. — За исключением периода нахождения во главе ФРС Пола Волкера, активы с фиксированным доходом тоже всегда ценились, а ипотечные кредиты, корпорации инвестиционного уровня и муниципальные бумаги показывали лучшие результаты».

К тому же ФРС сделала предупреждающий ход. На ее сайте опубликована статья, датированная 25 марта «(Don't Fear) The Yield Curve, Reprise». В ней говорится, что предполагаемое всеведение спреда 2-10, которое пронизывает рыночные комментарии, вероятно, является ложным. Лучшим же предвестником грядущего экономического спада, с точки зрения сотрудников ФРС, является спред казначейских облигаций со сроком погашения менее 2 лет.

Приведенные данные, правда, не опровергают предсказательную ценность спреда 2-10. Они показывают, что он и более краткосрочный спред до сих пор инвертировались перед рецессиями, но второй реагировал более выражено. Теперь же короткие бумаги с их очень низкой доходностью от этого далеки.

Это всего лишь оправдывает позицию председателя ФРС Джерома Пауэлла, считающего, что при ужесточении денежно-кредитной политики надо обращать внимание на наклон кривой доходности в ее самой краткосрочной части. Но никто и не ждал, что регулятор заранее признает невыполнимой попытку «мягкой посадки» экономики, к которой он только начинает приступать.