Крупнейшая российская золотодобывающая компания «Полюс» сообщила об успешном погашении выпуска долларовых еврооблигаций.

Как отмечается в сообщении компании, эмитент еврооблигаций, Polyus Finance plc, проинформировал о том, что лондонское подразделение Bank of New York Mellon подтвердило выплату основной суммы долга и купонного дохода по еврооблигациям 28 марта.

«Таким образом, эмитент полностью исполнил свои долговые обязательства и подтверждает свое намерение своевременно исполнять их в дальнейшем», — говорится в пресс-релизе.

В обращении находились долговые бумаги этого выпуска объемом около $483 млн. Плановая дата погашения выпуска и выплаты накопленного купонного дохода — 28 марта.

Компания «Полюс» занимается разработкой рудных и россыпных месторождений в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Якутии. Через Wandle Holdings Limited 76,34% компании владеет Саид Керимов.

Ранее «Эксперт» писал о том, что Минфин РФ объявил досрочный выкуп за рубли выпуска еврооблигаций с погашением 4 апреля 2022 года. Выкуп осуществляется по цене 100% от номинальной стоимости, оплата, включающая накопленный купонный доход, будет осуществлена 31 марта в рублях по официальному курсу ЦБ на эту дату, говорится в сообщении министерства. «Владельцы выкупаемых облигаций в период с 16:00 29 марта 2022 г. по 17:00 30 марта 2022 г. направляют НКО АО "Национальный расчетный депозитарий" поручения на перевод облигаций на казначейский счет Минфина России. Оплата стоимости выкупаемых облигаций, включающей накопленный купонный доход на дату оплаты, будет осуществлена 31 марта 2022 г. в валюте Российской Федерации по официальному курсу Банка России на указанную дату», — сообщили в Минфине.