Российские специалисты выявили должностных лиц, которые принимали участие в создании компонентов биологического оружия на Украине.

Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«В результате изучения новых материалов российскими экспертами войск радиационной, химической и биологической защиты выявлены конкретные должностные лица, которые принимали участие в создании компонентов биологического оружия», — отметил Конашенков (цитата по ТАСС).

Он уточнил, что к разработкам причастны руководители подразделений и сотрудники американского минобороны, а также основных компаний-подрядчиков военного ведомства США. «Как показывают идущие журналистские расследования в западной прессе, данные компании были напрямую связаны с сыном действующего президента США Хантером Байденом», — сказал Конашенков.

По его словам, попавшие в распоряжение Минобороны РФ документы указывают на планы Киева использовать беспилотные средства, способные нести и распылять смертельно опасные вещества.

Российское военное ведомство продолжает изучение полученных от сотрудников украинских биолабораторий сведений о секретной военно-биологической деятельности США на Украине, заверил представитель Минобороны.

В начале марта Игорь Конашенков сообщил, что в ходе спецоперации на Украине в стране были обнаружены факты, подтверждающие попытки скрыть следы военной биологической программы, которую спонсирует Министерство обороны США; военные РФ получили от сотрудников украинских биологических лабораторий документацию о требовании экстренно уничтожить 24 февраля все факты такой деятельности. По словам начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных Сил России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, в Украине действовали 30 биологических лабораторий. Министерство иностранных дел Украины в ответ заявило, что страна не занимается разработкой биологического оружия, и опровергло информацию об уничтожении особо опасных патогенов. Госдепартамент США также отрицает, что американская сторона контролирует химические или биологические лаборатории в Украине. В то же время заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд во время выступления в Сенате США 8 марта подтвердила, что на территории Украине проводятся биологические исследования, связанные с Соединенными Штатами.