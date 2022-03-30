Мосбиржа повысила границу ценового коридора ряда акций

Московская биржа повысила границу ценового коридора и диапазон оценки рыночного риска для депозитарных расписок компаний «Лента», «Русагро», «ВКонтакте», «Мать и дитя», HeadHunter, QIWI, а также акций «Интер РАО» и ЛСР, отмечается в сообщения площадки. Уточняется, что бумаги заметно подорожали на торгах.

Так, для ценных бумаг «Русагро» значения верхней границы ценового коридора и диапазона оценки рыночного риска были увеличены до 1282,6 руб. и 1494,16 руб., для «ВК» — до 1282,6 и 1494,16 руб., для «Интер РАО» — до 2,786 и 3,1791 руб., для QIWI — до 528,5 и 603,3 руб. Согласно ценным бумагам «Матери и ребенка» верхний ценовой коридор увеличился до 715,3 рубля, а диапазон оценки рыночного риска — до 878,98 рубля, «Лента» — до 972 и 1146,83 рубля соответсвенно.

В то же время Московская биржа повысила ценовые коридоры ценных бумаг «Русагро», «Интер РАО» и QIWI в два раза, акции «ВКонтакте» выросли в три раза, «Ленты» - в четыре раза. Биржа выпустила сообщения об увеличении этих лимитов с 10.00 до 10.59 по московскому времени.

Ширина ценового коридора (диапазон значений цен, используемых для ограничения цен адресных и безадресных запросов на транзакции) определяется на основе расчетной цены предыдущего дня и текущих параметров риска в соответствии с формулой для каждой ценной бумаги.

